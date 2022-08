Stolica: Želimo da okrenemo momentum i počnemo sa dobrim rezultatima

Beta pre 36 minuta

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica rekao je danas da je nastup u evropskim takmičenjima važan za klub, kao i da posle slabijih partija u domaćem prvenstvu žele da ostvare dobar rezultat.

"Evropa je jako važna za nas, jako je važna za naš klub, tako da imamo želju da startujemo kvalitetno i dobro od prve utakmice. Ispred sebe imamo protivnika koji ima izuzetno veliki kvalitet, dobru organizaciju i u kontinuitetu postižu dobre rezultate, pre svega na svom terenu u Evropi. Svesni smo izazova pred nama i isto tako smo svesni naših kvaliteta", rekao je Stolica na konferenciji za medije pred utakmicu sa AEK-om iz Larnake.

Fudbaleri Partizana gostovaće u četvrtak ekipi AEK-a iz Larnake u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Partizan bi u slučaju prolaska u plej-ofu za plasman u Ligu Evropa igrao protiv Dnjepra, dok bi u slučaju poraza nastavili takmičenje u plej-ofu za Ligu konferencija protiv pobednika meča Levskog iz Sofije i malteškog Hamruna.

Crno-beli su u prva četiri kola Super lige Srbije zabeležili jednu pobedu, dva nerešena rezultata i jedan poraz.

"Nismo možda startovali dobro u domaćem šampionatu onako kako smo želeli. Tako da želimo već od prve evropske utakmice da okrenemo taj momentum na našu stranu i da počnemo od Evrope sa dobrim rezultatima i igrama koje se od nas očekuju", dodao je on.

Trener crno-belih istakao je da su svaki trening i utakmica važni zbog vremena koje novi igrači i treneri provode zajedno.

"Raduje me energija i želja ovih momaka da sve to iznesu. Trude se maksimalno i upravo sam saglasan da smo stvarno zaslužili da se stvari okrenu na bolje... Ja duboko verujem da će to već od sledeće utakmice biti tako", rekao je on.

"Bez obzira što je Partizan uvek Partizanu protivnik, imamo ekipu AEK-a koja je za respekt, koja je u dvomeču sa Mitjilandom pokazala da ima fantastičan kolektiv i odlične pojedince. Imamo protivnika koji verujem da će izvući maksimum iz nas u svakom pogledu i ja verujem da smo spremni da taj maksimum damo. Imamo vreme, odnosno vlagu koja je ovde jako velika, koja sigurno ne olakšava posao. Međutim na to moramo da se prilagodimo, adaptiramo i da što pre u tim uslovima pokušamo da nametnemo našu ideju i našu igru", ocenio je Stolica.

Šef stručnog štaba Partizana istakao je da je važno da klub dovodi kvalitetna pojačanja, poput napadača Andrije Pavlovića.

"Otišao je ogroman broj igrača i potrebno je da se pojačavamo, ali upravo ovako pametno i kvalitetno", dodao je on.

Stolica je rekao da veruje da je dvomeč sa kiparskim klubom "prekretnica", kao i da se nada da će uspeti da usmere energiju i kanališu je na pravi način.

"To mi daje za pravo da verujem da je ovaj dvomeč prekretnica za nas i da ćemo ići u tom pravcu kvalifikacija za Ligu Evropa. Klubu je prioritet grupa, grupno takmičenje. Prvi prioritet je Liga Evropa, a opet imamo tu drugu šansu, drugu mogućnost za Ligu konferencija. Ne opušta nas sigurno jer ogromna je želja kod ovih momaka da pokažu pravi kvalitet i vrednost koja je sigurno tu", rekao je on.

Stolica je dodao da je AEK kvalitetna ekipa, kojoj je nedostajala sreća za plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (eliminisani posle izvođenja jedanaesteraca).

"Videli smo sve njihove kvalitete ima ih puno i mislim da su pođednako kao i Mitjiland zaslužili da prođu", dodao je on.

Fudbaler crno-belih Slobodan Urošević rekao je da očekuje "zahtevnu utakmicu po teškom vremenu".

"Spremali smo se za ovu utakmicu, znamo koliko nam donosi, i ako uspemo sve kako smo se dogovorili da iznesemo na terenu mislim da će biti dobro", zaključio je Urošević.

Meč AEK-a iz Larnake i Partizana na programu je u četvrtak od 18.00.

(Beta, 08.03.2022)