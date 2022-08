Čeka nas pakleni vikend u Srbiji, temperature i do 38 stepeni: Kada nam stiže osveženje i koliko će trajati predah od toplotnog talasa

Još jedan u nizu toplotnih talasa ovog vikenda, prema najavama meteorologa, repriziraće pakleno vreme sa temperaturama i do +38 u pojedinim delovima Srbije, a ekstremne vrućine pojačava i činjenica da temperature ni noću ne padaju ispod +20 stepeni, što će biti slučaj u većem delu Vojvodine i u Beogradu.

Meteorolozi su najavili da će do subote biti sunčano i veoma toplo, uz razvoj dnevne oblačnosti i da će se maksimalna temperatura u četvrtak kretati od 32 do 36°C, a u petak i u subotu od 33 do 37°C. Tek u nedelju se, prema prognozama očekuje promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Početkom sledeće sedmice biće toplo, ali nestabilno sa pljuskovima sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode. -Maksimalna