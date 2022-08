Subota najtopliji dan ove nedelje, u ponedeljak pljuskovi

Naredna tri dana biće još toplija.

Do ponedeljka sunčano. U četvrtak će se temperatura kretati od 18 do 34 stepena. U petak će najviša temperatura biti do 34 stepena. U subotu će biti najtopliji dan ove nedelje. Temperatura će se kretati od 17 do 35 stepeni. U nedelju minimalno svežije, pa će najviša temperatura biti 33 stepena. U ponedeljak još malo svežije i mogući su pljuskovi s grmljavinom. Minimalna temperatura biće 18, a maksimalna 32 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 4. avgust: