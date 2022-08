Ovo se nije desilo u istoriji - oglasio se sajt za praćenje aviona! 708.000 ljudi gledalo kako Pelosi leti ka Tajvanu!

Do trenutka kada je sleteo u Tajpej, let SPAR19 je gledalo više od 708.000 ljudi širom sveta

Do trenutka kada je sleteo u Tajpej, let SPAR19 je gledalo više od 708.000 ljudi širom sveta Let kojim je predsedavajuća Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi u utorak doputovala na Tajvan bio je najpraćeniji let u istoriji Flightradara24, objavio je sajt za praćenje aviona. "U vreme kada je sleteo u Tajpej, (let) SPAR19 je pratilo više od 708.000 ljudi širom sveta, što ga čini najpraćenijim letom u realnom vremenu u istoriji Flightradara24",