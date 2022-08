Stoltenberg sa Vučićem i Kurtijem: Kfor spreman da interveniše, dijalog ključan

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kazao je da je Kfor spreman da interveniše na Kosovu, ako stabilnost bude dovedena u pitanje, i to na osnovu mandata UN.

On je posle razgovora sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem o tenzijama na severu Kosova na Tviteru napisao da obe strane moraju konstruktivno da se angažuju u dijalogu pod posredovanjem EU, i rešavaju razlike putem diplomatije. Spoke to #Serbia’s President @avucic about tensions in northern #Kosovo. All sides must engage constructively in the EU-mediated dialogue, and solve differences through diplomacy. @NATO_KFOR stands ready to intervene if stability is