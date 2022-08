Kina lansirala 11 raketa u vode oko Tajvana Iz Tajpeja poručuju: Spremamo se za rat! Video

Kina je danas lansirala 11 balističkih projektila Dongfeng u vode u blizini severne, južne i istočne obale Tajvana, tvrdi tajvansko ministarstvo obrane.

Lansiranja su organizovana u nekoliko talasa, s početkom nešto pre 14 sati po lokalnom vremenu i trajala su oko dva sata. Videos now surfacing on #China's social media of alleged artillery & missile launches towards the #Taiwan strait #ChinaTaiwanCrisis pic.twitter.com/CWF7dA96vJ — Damien Symon (@detresfa_) August 4, 2022 Tajvansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ovaj potez Kine ugrozio nacionalnu bezbednost ostrva i eskalirao napetosti u toj