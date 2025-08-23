Ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova Napadi ne prestaju, više povređenih, među njima i dete

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći sedam ukrajinskih dronova iznad Rostovske i Volgogradske oblasti i Krasnodarskog kraja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Precizira se da su četiri ukrajinska drona uništena iznad teritorije Rostovske oblasti, dva iznad Volgogradske i jedan iznad teritorije Krasnodarskog kraja, prenele su RIA Novosti. Tri osobe, uključujući dete, povređene su noćas u napadu ukrajinskih dronova na rusku Volgogradsku oblast, saopštio je ranije načelnik oblasti Andrej Bočarov. Seven Ukrainian drones downed over three Russian regions last night: https://t.co/hgGQJJNMVN pic.twitter.com/Qd1AIzzQAa — TASS