"Notorna laž je da se sva crkvena imovina u Crnoj Gori pripisuje Beogradu": Mitropolit Joanikije o Temeljnom ugovoru: Na to pitanje je stavljena tačka

Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom ne može se ni poništiti ni menjati bez saglasnosti obe strane, ako neko to hoće da ospori, Crkva će se boriti za svoja prava, rekao je večeras mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Mitropolit je za najave određenih političkih aktera da će ugovor biti poništen rekao da bi to bilo "nasilje nad Crkvom". - Na to pitanje je stavljena tačka. Mislim da je time pravni položaj SPC rešen. Ako neko hoće da to ospori, mi ćemo se boriti za naša prava - rekao je mitropolit crnogorsko-primorski za Radio-televiziju Crne Gore. Mitropolit Joanikije je istakao da je "notorna laž" da se Temeljnim ugovorom sva crkvena imovina u Crnoj Gori pripisuje Beogradu. -