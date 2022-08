Joanikije: Evetualno osporavanje Temeljnog ugovora predstavljalo bi nasilje nad crkvom

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je večeras da bi evetualno osporavanje Temeljnog ugovora predstavljalo nasilje nad crkvom i istakao da je on potpisan i da se ne može ni poništavati, ni menjati, osim uz saglasnosti obe strane. „Ne znam za mogućnost jednostranog raskida ugovora.

Mi smo otvoreni za sve, ali mislim da je na to pitanje stavljena tačka i da se neće ništa suštinski promeniti. Imamo Zakon o slobodi veroispovesti, koji nije idealan ali je prihvatljiv, kao i Temeljni ugovor, koji nije idealan ali je prihvatljiv, i mislim da je time položaj SPC u Crnoj Gori rešen, a ako neko to hoće da ospori, mi ćemo se boriti za svoja prava kao i do sada“, rekao je Joanikije Televiziji Crne Gore. Mitropolit je istakao da je u celu priču bilo