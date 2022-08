Zelenski pozeleneo posle izveštaja Amnesti internešenela: Vi nudite amnestiju terorističkoj državi i od agresora pravite žrtvu!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žestoko je napao Amnesti internešenel (AI) nakon što je organizacija za ljudska prava optužila njegove snage da krše međunarodno pravo i ugrožavaju civile u njihovoj odbrani od ruske invazije koja je u toku.

U izveštaju od četvrtka, AI je naveo incidente u 19 gradova i mesta u kojima se činilo da su ukrajinske snage dovele civile u opasnost uspostavljanjem baza u stambenim naseljima – što je Zelenski izjednačio sa okrivljavanjem žrtava. ⚡️ Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas. — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022 Grupa za ljudska prava, kako je rekao, hoće da