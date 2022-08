Izveštaj Amnesti interešnela razljutio Kijev: Optužbe za zloupotrebu civila i kršenje međunarodnog prava

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel objavila je izveštaj o ratu u Ukrajini u kojem je iznela podatke da su ukrajinske snage dovele civile u opasnost uspotasvljenjem baza i operativnim sistemima naoružanja u naseljenim stambenim područjima, kao i u bolnicama i školama.

Na ovakav izveštaj stigle su burne reakcije iz Kijeva. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba ocenio je da izveštaj "iskrivljuje stvarnost, povlači moralnu ekvivalentnost između agresora i žrtve, kao i da podstiče napore Rusije u vezi sa dezinformisanjem". "Ovo je lažna neutralnost, a ne istinitost", napisao je on na Tviteru.