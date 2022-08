Kina i Tajvan pred pucanjem! Peking naredio da vojska pređe granicu posle koje nema povratka - odmah im uzvratili!

Svet strepi od toga da li će doći do eskalacije situacije u odnosima Kine i Tajvana.

Svet strepi od toga da li će doći do eskalacije situacije u odnosima Kine i Tajvana. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je u petak ujutru da je više brodova i aviona Narodne oslobodilačke armije Kine ponovo prešlo središnju liniju Tajvanskog moreuza. Ministarstvo ocenjuje da su vojne vežbe Kine krajnje provokativne "bilo da lansira balističke rakete ili namerno prelazi središnju liniju moreuza", prenosi Rojters. Multiple PLA aircraft and vessels were detected