Vreme ne sluša Svetog Iliju: Kiša i pljuskovi uz željeno osveženje tek od nedelje, sutra se spremite za pakao

U Srbiji će i u subotu biti sunčano i vrelo, a maksimalna temperatura biće od 34 do 38°C, u Beogradu do 36°C

Danas i sutra Srbiju će pratiti veoma toplo vreme, a temperatura će ići preko 35 stepeni, lokalno i do 38, najavio je meteorolog Đorđe Đurić. Kako kaže, od nedelje sledi prijatnije i ugodnije vreme, a sledeće sedmice lokalna pojava pljuskova, uz temperature ispod 30 stepeni. - U Srbiji će i u subotu biti sunčano i vrelo, a maksimalna temperatura biće od 34 do 38°C, u Beogradu do 36°C. Zbog visokih dnevnih temperatura, sve aktivnosti na otvorenom u najtoplijem delu