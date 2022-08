Otvorio se novi front! Džihadisti iz Pojasa Gaze granatirali Izrael sa više od 100 raketa! (video)

Islamski džihad preuzeo je odgovornost za noćašnje raketiranje južnog i centralnog dela Izraela iz Pojasa Gaze i naveli su da je ispaljeno više od 100 raketa, prenosi Tajms of Izrael.

Njihov portparol je rekao da ta organizacija preuzima odgovornost za večerašnje raketiranje gradova u južnom i centralnom Izraelu i upozorio je da je to „samo početak odgovora“ na ubistvo komandanata grupe Tajsera Džabarija. The moment when Israeli occupation airstrikes targeted Palestine Tower in Gaza pic.twitter.com/UzTVC8wxrv — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) August 5, 2022 Izraelska vlast danas je izdala upozorenje o mogućim raketnim udarima Palestinaca na