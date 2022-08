Puštena iz pritvora ruska novinarka privedena na Kosovu zbog špijunaže

Darija Aslamova, novinarka ruske "Komsomoljskaje pravde" u nići između subote i nedelje puštena iz pritvora na Kosovu, gde je zadržana zbog špijunaže kada je u subotu pokušala da pređe administrativni prelaz.

Aslamova se u nedelju ujutru javila svojoj redakciji, kojoj je rekla da su je kosovske vlasti pustile na slobodu, posle čega je sama autobusom otputovala do granice. „Stigla sam do granice do četiri ujutru. Srpski graničari su me takođe ispitivali. Pitali su zašto nije bilo oznake deportacije“, rekla je Aslamova. „Komsomoljskaja pravda“ je ranije objavila da Ambasada Rusije u Beogradu nema informacije o pritvoru na Kosovu i lokaciji na kojoj se novinarka nalazi.