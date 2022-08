Vrlo napeto u palestinsko-izraelskom sukobu: Oglasile se sirene za raketni napad!

U izraelskim zajednicama zapadno od Jerusalima, danas su se oglasile sirene za raketni napad, a čule su se i eksplozije.

To je, prema rečima svedoka, upozorenje na moguće nove palestinske raketne napade trećeg dana palestinsko-izraelskog sukoba u Pojasu Gaze, prenosi Rojters. Izraelska vojska je potvrdila da je od petka popodne do sinoć na Izrael ispaljeno više od 160 raketa iz pojasa Gaze, preneo je ranije Tajms of Izrael. Vojska je navela da je izraellski raketni odbrambeni sistem Gvozdena kupola pokazao 95 odsto uspešnosti u presretanju projektila, koje su prema izraelskim