Vojnička groblja rasuta širom planete (2): Golgota bez belega

Poznati istoričar prof. dr Momčilo Pavlović u razgovoru za “Vesti” ukazuje da vojni memorijali nisu precizno evidentirani ni na prostoru same Srbije, a kamoli van zemlje, ali kako dodaje, to ne znači da nisu činjeni napori, posebno ministarstava kojima bi to trebao da bude posao. Kosturnica u Barleti Sutra – Vojnička groblja rasuta širom planete (3): Gde je spomenik soluncima?

– U Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca u međuratnom periodu Ministarstvo vera je radilo na popisu svih stradalih, ali taj posao nikada nije priveden kraju. U komunističkoj Jugoslaviji akcenat je stavljen na spomenike i mesta stradanja partizanskih boraca i civila koji su stradali u zarobljeničkim logorima širom Evrope – ističe naš sagovornik. Prema njegovim mišljenju, najgore stanje o evidenciji je u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Alžiru,