Požar guta salaš kod Zrenjanina: Vatrogasci se bore da se vatra ne proširi! (video)

Na jednom od salaša u okolini Zrenjanina danas oko 13 sat izbio je veliki požar.

- Za sada nema informacijama da je neko povređen. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju da lokalizuju požar jer se velikom brzinom širi na okolno nisko rastinje - rekao je izvor upoznat sa slučajem. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na terenu su četiri vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca kojima su se pridružili i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako vatrena stihija guta salaš