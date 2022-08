Mini bus naleteo na kravu i prevrnuo se, vozač izgubio kontrolu! Poginulo šest osoba, desetoro putnika povređeno! (foto)

Velika tragedija

U Meksiku je šest osoba poginulo, a 10 povređeno kada je minibus naleteo na kravu i prevrnuo se. Minibus se kretao ka gradu Verakruz u istoimenoj meksičkoj državi, prenosi TV Televisa. Six killed after bus collided with cow in Mexico | World news | News https://t.co/u9vCbMMmJw — Around World journal (@aw_journal2021) August 7, 2022 Vozilo je naletelo na kravu, izgubilo kontrolu i prevrnulo se. U minibusu je bilo 20 ljudi.