U ponedeljak dospeva treća rata poreza na imovinu

U ponedeljak, 15. avgusta, ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu, svim poreskim obveznicima – fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima.

Prema Zakonu o porezu na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra. Može se platiti i u manjem broju rata