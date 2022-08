Požar iznad Perasta pod kontrolom, nisu ugrožene kuće

Kotorski i vatrogasci dobrovoljnog društva Perasta, nakon dežurstva koje je trajalo celu noć, nastavili su da drže liniju i sprečavaju vatru koja je zahvatila brdo iznad Perasta da dođe do magistrale i zahvati kuće.

Kako je za Radio Crne Gore kazao zamenik komandira opštinske Službe zaštite i spašavanja Eduard Kovačić, požar je pod kontrolom, objekti nisu ugroženi, niti će biti. On je istakao da je severni vetar promenio smer vatre, prenosi RTCG. „Vatrogasci su celu noć na terenu. Tamo je najveći deo naših kolega iz dobrovoljnog društva iz Perasta. I sada su tamo. Drže liniju, ne dozvoljavaju da se vatra spusti do grada, do magistrale“, kazao je Kovačić. On je kazao da je