Kragujevac: Vakcinalni punkt od danas ispred Ambulante broj 4

Punkt za vakcinaciju protiv kovida 19 od danas se nalazi ispred Ambulante broj 4 u Ulici Svetozara Markovića 23.

Punkt će biti smešten u kontejneru ispred ambulante. Radiće radnim danima od 7 do 14 sati, a subotom od 8 do 14 sati. Građanima će biti na raspolaganju Sinofarm i Fajzer vakcina. Telefoni za bliže informacije su: 064/849-24-15, 064/849-24-14 i 064/849-24-13. Inače, protiv kovida 19 do sada je prvom dozom vakcinisano 50,36 odsto Kragujevčana, drugom 49,01, trećom 29,57, dok je 0,80 odsto primilo i četvrtu dozu.