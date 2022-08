Prijatno danas, do 30 stepeni! Bez padavina, postepeno raste temperatura - spremite kišobrane za vikend, stižu pljuskovi

U Srbiji će danas biti minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 27°C do 30°C.

U Srbiji će danas biti minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. U Srbiji će u četvrtak biti duži sunčani periodi i bez vrućine uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. U Beogradu će u četvrtak biti sunčani periodi i bez velike