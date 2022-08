Rusija: Švajcarska ne može da zastupa ukrajinske interese nakon gubitka neutralnosti

Švajcarska je izgubila neutralnost nakon pridruživanja sankcijama Moskvi i stoga ne može da zastupa ukrajinske interese u Rusiji, izjavio je danas zamenik portparola ruskog ministarstva spoljnih poslova Ivan Nečajev.

On je rekao da je Švajcarska tražila mišljenje Moskve o mogućnosti da ta zemlja zastupa ukrajinske interese u Rusiji i obrnuto, prenosi TASS. "Savršeno smo jasno stavili do znanja da je, nažalost, Švajcarska izgubila neutralnost i ne može da se ponaša kao posrednik ili zastupnik interesa", istakao je Nečajev. On je rekao da činjenica da je Bern predložio razgovore s Kijevom o međusobnom zastupanju iako je svestan ruskog stava "samo potvrđuje da ga zapravo nije