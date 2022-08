KIJEV –Curenje amonijaka posle ukrajinskog granatiranja pivare u Donjecku je konačno zaustavljeno, potvrdilo je Ministarstvo za vanredne situacije samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Više od 30 ljudi nalazilo se u fabričkom postrojenju u Donjecku tokom jučerašnjeg granatiranja, a jedna osoba je poginula, dok su još dve povređene, prenosi Tanjug. U saopštenju je navedeno i da je nakon granatiranja u fabrici izbio požar, kao i da je došlo do curenja amonijaka i da je ugroženo područje od dva kilometra zbog izloženosti otrovnoj supstanci. As usual, the Armed Forces of Ukraine received solid intelligence from special operations forces and National