Osasuni pripala prva pobeda u novoj sezoni Primere

Fudbaleri Osasune savladali su Sevilju sa 2:1 u prvom kolu nove sezone španske Primere.

Izabranici Jakoba Arasatea stigli su do tri boda sa bele tačke nakon što je bio precizan Aimar Oroz u 74. minutu meča. Pre toga su domaći poveli golom Ćimija Avile u devetom minutu meča, da bi Sevilja izjednačila nakon samo 120 sekundi i to preko Rafe Mira. Do kraja prvog poluvremena smo gledali dobar u fudbal, a obe ekipe su po jednom pogodili i okvir gola u tom vremenskom razdoblju. U drugih 45 minuta smo uglavnom videli želju oba tima da sačuvaju sopstvenu