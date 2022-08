Nadvilo se neko zlo nad Cetinjem! Komšinica monstruma za kurir: Bio je čudan, brat mu se obesio, a sad je zver pobila nedužnu decu

Prve komšije Cetinjanina Vuka Borilovića (34) koji je juče počinio krvavi pir kada je ubio desetoro ljudi i tako zavio u crno ne samo njihove porodice, nego i celo Cetinje šokirani su zločinom i nemaju reči utehe za porodice ubijenih. - Nadvilo se neko zlo nad Cetinjem! Svi smo pognute glave, šta nas je snašlo.

Zver je ubio i decu, nema opravdanja - kaže starija komšinica koja dodaje da niko nije očekivao ovakvu tugu. - Zavijeni smo u crno. Sve su to ljudi sa kojima godinama delim i dobro i zlo. Prvo je ubio decu, pa kome su ona bila kriva. Ta ista deca igrala su se sa njegovom. I baš njegova deca sada pitaju kada će kući kako bi se družili s njima. Kakva je to sudbina, šta je to. Naša sagovornica kaže da je Vuk Borilović samo rešetao i ljudi su padali kao pokošeni. -