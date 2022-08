"Išao je opasan redenicima" Očevici u šoku zbog masakra na Cetinju: Dečaka je ubio na vratima, a zatim je presudio njegovom mlađem bratu

Na Cetinju, dan nakon masakra kakav se ne pamti, muk i tišina. Zastave spuštene na pola koplja. Ispred crkve u Bajicama još oko podneva počeo je da se okuplja narod koji je danas izjavljivao saučešće porodici Martinović koja je u krvavom piru Vuka Borilovića ostala bez Nataše (35), Marka (11) i Mašana (8).

O Vuku Boriloviću koji je juče ubio desetoro poznanika i rođaka, meštani pričaju različite priče. Jedan od meštana kaže da je u čudu, jer ništa u njegovom ponašanju nije ukazivalo da će uraditi ovako nešto. Drugi, međutim kaže da se to moglo naslutiti. - U poslednje vreme, možda čak i u poslednjih nekoliko meseci, to više nije bio onaj Vuk koga smo znali od ranije. Nekako se moglo zaključiti da je on non-stop imao osećaj da ga neko progoni - kaže Cetinjanin. U