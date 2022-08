Anić u finalu skoka udalj na EP u Minhenu

Beta pre 5 sati

Srpski atletičar Lazar Anić plasirao se danas u finale Evropskog prvenstva u Minhenu u disciplini skok udalj.

Anić je u prvoj seriji skočio 7,82 metra, u drugoj je taj rezultat popravio za četiri centimetra, dok je u trećoj seriji prestupio. On je u finale prošao kao drugi u B grupi, dok je ukupno imao četvrti rezultat u kvalifikacijama.

"Cilj za ove kvalifikacije je bio proći kroz njih hladne glave, da isprobam zaletište. Imali smo malih problema sa vetrom koji je bio od minus jedan do minus tri čak, tako da su prva dva zaleta bila kratka. Iako je 7,82 bilo dovoljno za finale, što je bio moj prvi skok, odlučili smo da skočimo sva tri skoka kako bih imao taj osećaj u zaletu koji je dovoljan za skokove preko osam metara", rekao je Anić, preneo je Srpski atletski savez.

Anić je dodao da je u trećem pokušaju ostvario dobar rezultat, uz mali prestup.

"Videli ste u trećem pokušaju sa malim prestupom bio je to jako dobar skok, tako da sutra u finalu to jeste cilj ponoviti taj skok ući u osam i boriti se za medalju", rekao je on.

Drugi srpski predstavnik, Strahinja Jovančević nije uspeo da se domogne finala, pošto je u kvalifikacijama imao samo jedan ispravan skok koji je iznosio 7,34 metra.Jovančević je zauzeo 11. mesto u Grupi A, a ukupno 19. poziciju u kvalifikacijama.

Kvalifikacionu normu od 8,05 centimetra preskočio je jedino Šveđanin Tobijas Montler i to za jedan centimetar.

Finale u skoku udalj na programu je sutra uveče.

(Beta, 08.15.2022)