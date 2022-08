Đoković predvodi Dejvis kup tim Srbije u Valensiji

BEOGRAD: Najbolji srpski teniser Novak Đoković predvodiće Dejvis kup reprezentaciji na mečevima grupne faze narednog meseca u Valensiji.

Selektor Viktor Troicki saopštio je danas spisak igrača na koje računa, a sem Đokovića, tu su Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Laslo Đere i Dušan Lajović, uz mogućnost da do početka takmičenja napravi tri izmene. Srbija će u B grupi, od 14. do 18. septembra, igrati protiv domaćina Španije, Kanade i Južne Koreje. Dva najbolja tima u svakoj od četiri grupe obezbediće nokaut fazu, koja je na programu od 21. do 27. novembra u Malagi.