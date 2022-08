MELITOPOLJ - Ukrajinska strana mogla bi da izvede provokaciju ukoliko misija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) ode da poseti nuklearnu elektranu Zaporožje preko teritorije koju kontroliše Kijev, izjavio je danas za agenciju TAS S član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov.

"Ovde je nivo opasnosti visok, jer je ovo linija borbenog dejstva i mora da se razume da militanti ukrajinskog predsednika Zelenskog imaju ogromno iskustvo u pucanju na ljude koji prelaze ovu liniju", rekao je Rogov. On smatra da će ukoliko dođe do bilo kakve provokacije za to biti okrivljeni Rusija i Zaporožje. "Ipak, ako su ti ljudi spremni da rizikuju, mogu da idu preko Kijeva, ali mora da se razume da su odgovorni za svoju bezbednost sve dok ne pređu liniju