Eksplozije u Nikolajevu, udari na Odesku oblast i Harkov; Podoljak: Krimski most legitiman vojni cilj

Sto sedamdeset peti dan rata u Ukrajini. Ruske snage tokom noći napale Nikolajev, Odesku oblast i Harkov, saopštile su ukrajinske vlasti. Predsednik Francuske Emanuel Makron rekao je u telefonskom razgovoru Volodimiru Zelenskom da je zabrinut zbog rizika po nuklearna postrojenja u Ukrajini. Posle detonacije municije u skladištu u Džankoju na severu Krima, uveden je režim za vanredne situacije regionalnog karaktera.

12:00 Podoljak: Krimski most legitiman vojni cilj Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika, rekao je da Krimski most treba da bude uništen kao legitimni vojni cilj. Podoljak je u intervjuu za Gardijan jasno stavio do znanja da Ukrajina smatra Krimski most, koji povezuje okupirano poluostrvo sa ruskim kopnom, kao legitimni vojni cilj, prenosi Pravda. "Ovo je nelegalni objekat i glavna kapija za snabdevanje ruske vojske na Krimu. Takvi objekti