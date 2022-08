Gori crveni meteoalarm: Danas 40°C u hladu, pa kiša, olujni vetar i grmljavina

RHMZ je od jutros objavio pet upozorenja građanima.

Na snazi su dva meteoalarma, jedan narandžasti, a drugi crveni. Temperatura će u Srbiji dostići do 40 stepeni. Danas su na snazi dva meteoalarma i to narandžasti, koji govori da je vreme opasno, dok je u većem delu Srbije crveni što znači da je vreme vrlo opasno. U našoj zemlji će se skala u termometru danas peti i do 40. podeoka u hladu, a nakon toga u večernjim satima prema upozorenju RHMZ, predstoje nepogode – kiša, olujni vetar i grmljavina. Na snazi su od