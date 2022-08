Ovo su cene goriva za narednih sedam dana

Evrodizel je danas poskupeo za 3,5 dinara i litar košta 210,50 dinara.

Benzin BMB 95 će se prodavati po "staroj" ceni od 180 dinara za litar do sledećeg petka 26. avgusta, saopštilo je Ministarstvo trgovine Srbije. Benzin se od prošlog petka do danas prodavao po ceni od 180 dinara, a dizel za 207 dinara po litru. Uredba o ograničenju cena derivata nafte na snazi je do 31. avgusta. Cene se utvrđuju svakog petka i važe sledećih sedam dana. Vlada je juče donela odluku kojom se zabrana izvoza evro dizela EN 590 produžava za još sedam