VIDEO Dritan Abazović o Nenadu Čanku: Za 500 evra će reći šta god hoćete

Premijer Crne Gore Dritan Abazović pomenuo je danas na sednici Skupštine Crne Gore predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, navodeći da će "lider LSV reći šta god hoćete za 500 evra".

"To je narativ, pritislo se dugme da svi oni usmere svoju vojsku na mene i Vladu. Javlja se Nenad Čanak, date mu 500 evra po ugovoru i on se javi svaki put da nešto kaže. I za 500 evra će reći šta god hoćete, sutra će vas hvaliti, sutra će reći Abazović je najbolji mogući političar i tako dalje", izjavio je Abazović, prenosi nova.rs. "Srušite Vladu, nikakav problem nije. Nisam išao da molim SPC za podršku. Da me nijedan čovek neće glasati, potpisao bih Temeljni