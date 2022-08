Treba da budemo ponosni na tu decu: Đaci doneli Srbiji 3 medalje sa važnog takmičenja, ovo je poruka profesora

Četiri takmičara iz Srbije osvojila su tri medalje

Četvoročlana ekipa Srbije osvojila je dve srebrne i jednu bronzanu medalju na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (International Olympiad in Informatics - IOI) u Indoneziji. Za malu zemlju to je sjajan rezultat. Predsednik Duštva matematičara Srbije Miroslav Marić kaže za Telegraf.rs da je osvojen sjajan rezultat, s'obzirom na to da smo mala zemlja i da su uslovi za učenje naše dece nepovoljniji u odnosu na ostatak sveta. - Osvojili su dve srebrne i jednu