RHMZ upozorava na nepogode, narandžasti meteo-alarm

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina biće posle podne i uveče, a lokalno se očekuju obilnije padavine sa količinom kiše većom od 40 mm za 24 časa, grad i jak ili olujni vetar. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, samo na jugu i istoku pre podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Novom Sadu će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije povremeno sa

