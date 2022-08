Rusi i Ukrajinac pokušali upasti u albansku tvornicu oružja

Tri vojnika, koja su čuvala tvornicu, ranjena jer su ih uljezi napali hemijskim oružjem.

Albanski mediji prenose kako se sinoć dogodio ozbiljan incident u tvornici oružja u centralnom dijelu države, kada su četiri ruska državljana hemijskim oružjem napala albanske vojnike, prenosi agencija Tanjug. Albanski Top kanal prenosi kako su tri vojnika povrijeđena, a jedan od njih je u ozbiljnom stanju. Further update to this story: 2 Russian men and one women arrested inside the grounds of weapons factory after attacking guards. Two soldiers injured.