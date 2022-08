Džošua poražen pa napravio haos: „Ti nisi jak, kako si me dobio!?“, potom uzeo zastavu Ukrajine! (video)

Britanski bokser Entoni Džošua nije uspeo da slavi ni u drugom meču sa Aleksandrom Usikom, a nakon meča, vidno uzdrman, napravio je pravi mini-šou nakon meča.

On je najpre bacio pojaseve, da bi se potom ogrnuo zastavom Ukrajine. „Veština pobeđuje u boksu, ti nisi jak, kako si me uopšte dobio? Kako?! Ja imam karakter i odlučnost.“ Zatim se napravio i obraćanje publici i prisutnima. „Usik je jedan paklen borac, dajmo mu aplauze. To je emocija, ako znate moju priču onda razumete i moju strast. Ja nisam amaterski bokser, ja sam bio potencijal od malih nogu. Išao sam u zatvor, platio sam kauciju i počeo sam da treniram, znao