Danas oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će danas biti oblačno i svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje i grad, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, najviša 23 do 27. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. U Beogradu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom povremeno. Temperatura od oko 19 do oko 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, javlja Beta. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije, a posebna opreznost savetuje se osobama sa disajnim i srčanim problemima. Preporučuje se