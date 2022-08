U Novom Sadu će u ponedeljak biti oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

Temperatura će biti od 16 do 24 stepena Celzijusa. Vetar slab i umeren severozapadni. Do petka će biti promenljivo vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom, uz manji porast temperature. Zatim sunčano i toplo sa temperaturom od 28 do 32 stepena.