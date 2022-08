Konačno I potvrđena informacija: Novaku Amerikanci ne daju u zemlju, on se oglasio na Tviteru!

Drama oko ulaska Novaka Đokovića u Ameriku zarad nastupa na US Openu je konačno gotova, a najbolji teniser u istoriji sporta neće moći da nastupa u Njujorku, zbog pravila o nevakcinisanim stranim državljanima koja su na snazi u SAD.

Za Novaka nije napravljen izuzetak, očekivano, pa se on oglasio na svom Tviter nalogu. Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022 – Na žalost neću moći da putujem u Njujork na US open.