Zvanično: Novak Đoković ne igra na US Openu

Umrla je i poslednja nada. Srpski teniser Novak Đoković i definitivno neće igrati na US Openu ove godine. Kako se se već danima najavljivalo, srpskom teniseru nije omogućen ulazak na teritoriju SAD-a jer nije vakcinisan pa će poslednji grend slem sezone proteći bez njega. Rok za ovakvu odluku bio je do početka žreba koji se održava od 18.00 časova, a srpski as je čekao do poslednjeg trenutka. "Nažalost, neću se takmičiti ove godine u Njujorku. Želim svim igračima