Ðoković: Neću se takmičiti na US Openu

Najbolji teniser Srbije Novak Ðoković potvrdio je u četvrtak kako neće učestvovati na posljednjem Grand Slamu turniru sezone, US Openu, koji će biti održan od 29. augusta do 11. septembra u New Yorku. “Nažalost, neću se takmičiti ove godine u New Yorku. Želim svim igračima dobar turnir. Hvala mojim navijačima za svu ljubav, podršku i ohrabrenje. Nastavljam da čuvam formu i optimizam i radujem se novim takmičenjima. Vidimo se uskoro!”, napisao je Ðoković na