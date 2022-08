Jeziva nesreća kod Vranja: Autobus se sudario sa automobilom, jedna osoba poginula, a više povređeno (foto)

Stravična nesreća dogodila se ovog popodnrva u Suvom dolu kod Vranja.

Prema prvim informacijama u nesreći koja se dogodila oko 17:30 na putu Vranje-Leskovac kod mesta Ranutovac jedna osoba stradala, a više je povređeno. U nesreći su učestvovali autobus prevoznika Kavim Vranje i putničko vozilo. Prema saznanjima Kurira vozač automobila na mestu je stradao, a vozač autobusa teško povređen. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Još 12 je povređeno ali kako se radi o lakšim povredama zbrinuti su u Zdravstvenom