Suve slavine u pojedinim delovima Novog Sada

Novi Sad – Zbog havarije na vodovodnoj mreži potrošači u Adamovićevomg naselju i Malom Beogradu nemaju vode.

Kako navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“, zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 14 časova biti parna strana Ulice cara Dušana, od Ulice Đorđa Magaraševića do Ulice braće Lučić, a do 13 časova Mali Beograd. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.