Svetislav Pešić: Posle pobede jutarnja kafa ima lepši ukus

Raspoloženo je delovao Svetislav Pešić nakon pobede Srbije nad Grčkom posle produžetka (100:94).

Trijumfom su njegovi puleni povećali šanse za plasman na naredno Svetsko prvenstvo, pogotovo nakon pobede Letonije nad Turskom. „Želeo bih da se zahvalim publici na fantastičnoj atmosferi, igrati pred ovakvim navijačima dodatna je motivacija za sve nas u timu. Odlična utakmica obe ekipe, niko nije popuštao do samog kraja. Demonstrirali smo karakter i mislim da smo bili malo bolji, to je razlog pobede. Uz to odlična podrška navijača nam je mnogo pomogla“, uvodni su