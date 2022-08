Vrućine se vraćaju, danas do 33 stepena! Upaljen meteo alarm: U ovim delovima Srbije očekuje se grmljavina

U Srbiji će danas biti toplo i sunčano uz razvoj slabe dnevne prolazne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, a maksimalna od 30 do 33 stepena koliko je prognozirano za Palić, Novi Sad i Negotin. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Uveče suvo. U Beogradu 31 stepen, biće sunca, ali je posle podne moguća i kiša. Upaljen meteo alarm U Srbiji je danas na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine ali i visoke temperature, a to znači da vreme može biti potencijalno