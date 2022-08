Pešić o povredi Micića: Nadamo se da nije teška povreda, međutim...

Košarkaši Srbije pobedili su večeras u Beogradu selekciju Grčke posle produžetka sa 100:94

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da se nada da povreda koju je na večerašnjoj utakmici zaradio Vasilije Micić nije teška i dodao da je najvažnije da lekarski tim ne dozvoli da se stvori otok. "Nadamo se da nije teška povreda. Međutim, to je povreda koja može da te poremeti. Ne bih sada više govorio, sutra ćemo više moći da kažemo. Najvažnije je da mu medicinski tim pomogne da ne dođe do oticanja zgloba. Ako se to ne desi, onda je