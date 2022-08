Pada temperatura - i očekujte pljuskove! Preko dana prijatno vreme, a uveče kiša i grmljavina u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 27°C do 31°C.

U Srbiji će danas biti minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 27°C do 31°C. Srbija: U ponedeljak nekoliko stepeni manja temperatura u odnosu na vikend uz razvoj promenljive oblačnosti sa sunčanim intervalima tokom dana i mogućom kratkotrajnom povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 27°C do 31°C.